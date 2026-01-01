Hier können sich die Chemnitzer eine Portion Glück abholen

Chemnitz
Die Schornsteinfeger sind wieder unterwegs. Wo man sie am Freitag garantiert finden kann.
Zylinder, schwarzer Anzug, goldene Schnallen: Schornsteinfeger sind zum einen Handwerker und zum anderen Glücksbringer. Laut dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks gilt dieser Aberglaube seit dem Mittelalter. Mit ihren Fähigkeiten konnten sie Brände vermeiden, brachten also Sicherheit und Glück ins Haus. Diese Hoffnung ist bis heute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.