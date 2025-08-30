„Hier sind zwei Italiener“: Wie in Limbach-Oberfrohna aus einem alten Café eine Trattoria Pizzeria wurde

Ein Paar aus Neapel hat in Limbach-Oberfrohna ein Restaurant eröffnet. Darin sollen nicht nur typisch italienische Speisen, sondern auch das südliche Lebensgefühl serviert werden.

Bei einem Spaziergang durch Limbach-Oberfrohna im Frühjahr sei es um sie geschehen. „Ich habe das Lokal gesehen und mich verliebt“, erinnert sich Noemi Carmen Ricciardelli. Sie meint das alte Café Gallheber auf der Helenenstraße, das lange leer stand. Die 33-Jährige und ihr Partner Raffaele Maffai wohnten bis vor zwei Monaten in Gelenau....