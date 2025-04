Hippodrom: Wie steht es um das Wasser in Limbach-Oberfrohna?

Wasser wird knapp und schmutziger. Die Naturschutzstation und die Weiterdenken Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen widmen sich mit einer Ausstellung und einem Vortrag diesem Thema.

„Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise“: Unter dieser Überschrift widmet sich die Naturschutzstation Gräfenmühle ab Freitag in einer Ausstellung dem Thema Wasser. Am Eröffnungstag um 17 Uhr wird Grit Ebert von Weiterdenken Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen ins Hippodrom nach Limbach-Oberfrohna für einen Vortrag kommen. In der Klimakrise...