Hitze-Mittwoch in Chemnitz: Tausende im Freibad

Es war der bisher heißeste Tag des Sommers in Chemnitz und vor allem Abend wurde es eng in und vor den Bädern der Stadt. Eine Bilanz.

Zwar war der Mittwoch am Stausee Rabenstein nur der zweitstärkste Besuchertag der bisherigen Saison. Insgesamt 3753 Besucher vermeldete die Eissport- und Freizeit GmbH Chemnitz für den 2. Juli und damit etwa 150 weniger als am 22. Juni. An dem Sonntag suchten über 3900 Badegäste eine Abkühlung im Stausee. Aber das Besondere am Mittwoch war:...