Hochwasser in Chemnitz: Mehrere Straßensperrungen und Überschwemmungen

Im Stadtgebiet mussten wegen des Hochwassers mehrere Straßen gesperrt werden. So ist die Limbacher Straße teilweise gesperrt. Dort ist der Pleißenbach über die Ufer getreten und hat auch Grundstücke überflutet. Der Nahverkehrsbetrieb CVAG meldet, dass die Linie 32 im Beteich Rottluff / Rabenstein mehrere Linien in beide Richtungen nicht ansteuern kann.

Die Heinersdorfer Straße ist unweit der Kläranlage überflutet. Auch die Glösaer Straße wurde teilweise unterspült. Ein Auto kam an einer Absperrung von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

In Klaffenbach ist die Würschnitz an mehreren Stellen über die Ufer getreten Am Birkencenter in Klaffenbach versuchen Gewerbetreibende und Helfer das Wasser mit Sandsäcken fernzuhalten. Robert Scherf: „Das Center wurde schon dreimal von Hochwasser bedroht. Dieses Mal wird das nicht passieren.“ Bei der örtlichen Feuerwehr an der Rödelwaldstraße haben etliche Anwohner Sandsäcke abgeholt, erklärte ein Feuerwehrmann vor Ort. An mehreren Stellen drohe die Gefahr, dass Wasser und Schlamm von den Feldern in den Ort laufe.