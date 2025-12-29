„Höher, größer, mehr“ oder doch lieber leise? Chemnitzer Feuerwerk-Experte will eigene Trends setzen

Seit über 20 Jahren verkauft Bertram Bach Feuerwerk. Silvester sei die „Party des Jahres“, sagt er. Währenddessen werden die kritischen Stimmen zu Feuerwerk lauter. Was der Händler dazu sagt.

Zwei Tage vor Silvester starten Feuerwerkshändler in ihre Hochsaison. Auch das Chemnitzer Unternehmen Pyro 24. Bis Mittwoch werden auf der Schumannstraße 10 am Stadtpark noch Böller, Raketen und Batterien verkauft. Am Montagmorgen vor Eröffnung steht bereits eine Schlange über die Zufahrt bis an die Straße.