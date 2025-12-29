MENÜ
  Chemnitz
  „Höher, größer, mehr" oder doch lieber leise? Chemnitzer Feuerwerk-Experte will eigene Trends setzen

Am Montag startete der Direktverkauf bei Pyro 24 in Chemnitz. Im Bild Verkaufsleiter Andreas Reinhold (links) und Geschäftsführer Bertram Bach.
Am Montag startete der Direktverkauf bei Pyro 24 in Chemnitz. Im Bild Verkaufsleiter Andreas Reinhold (links) und Geschäftsführer Bertram Bach. Bild: Elisa Leimert
Bei Pyro 24 auf der Schumannstraße am Stadtpark bildete sich am Montagmorgen eine Schlange.
Bei Pyro 24 auf der Schumannstraße am Stadtpark bildete sich am Montagmorgen eine Schlange. Bild: Elisa Leimert
Aufräumaktion des ASR am Neujahrstag 2025 auf dem Markt in Chemnitz.
Aufräumaktion des ASR am Neujahrstag 2025 auf dem Markt in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Höher, größer, mehr“ oder doch lieber leise? Chemnitzer Feuerwerk-Experte will eigene Trends setzen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit über 20 Jahren verkauft Bertram Bach Feuerwerk. Silvester sei die „Party des Jahres“, sagt er. Währenddessen werden die kritischen Stimmen zu Feuerwerk lauter. Was der Händler dazu sagt.

Zwei Tage vor Silvester starten Feuerwerkshändler in ihre Hochsaison. Auch das Chemnitzer Unternehmen Pyro 24. Bis Mittwoch werden auf der Schumannstraße 10 am Stadtpark noch Böller, Raketen und Batterien verkauft. Am Montagmorgen vor Eröffnung steht bereits eine Schlange über die Zufahrt bis an die Straße.
