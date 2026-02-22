Hoher Sachschaden bei Unfall in Chemnitz: Opel prallt gegen Tor

Chemnitz
Die Kollision zweier Autos ereignete sich am Sonnabendnachmittag im Ortsteil Siegmar. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Zeugen.
Eine 51-jährige Fahrerin eines Mercedes ist am Samstag gegen 14.20 Uhr mit einem Opel kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Kopernikusstraße/Zwickauer Straße, als die Mercedes-Fahrerin nach links abbiegen wollte. Der Opel, gesteuert von einer 86-jährigen Frau, fuhr stadteinwärts und geriet nach der Kollision von der...
