MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hoher Sachschaden bei Unfall in Chemnitz: Opel prallt gegen Tor

Verletzte gab es bei dem Unfall keine, doch Sachschaden.
Verletzte gab es bei dem Unfall keine, doch Sachschaden. Bild: Symbolbid: Bodo Schackow/dpa
Verletzte gab es bei dem Unfall keine, doch Sachschaden.
Verletzte gab es bei dem Unfall keine, doch Sachschaden. Bild: Symbolbid: Bodo Schackow/dpa
Chemnitz
Hoher Sachschaden bei Unfall in Chemnitz: Opel prallt gegen Tor
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kollision zweier Autos ereignete sich am Sonnabendnachmittag im Ortsteil Siegmar. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Zeugen.

Eine 51-jährige Fahrerin eines Mercedes ist am Samstag gegen 14.20 Uhr mit einem Opel kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Kopernikusstraße/Zwickauer Straße, als die Mercedes-Fahrerin nach links abbiegen wollte. Der Opel, gesteuert von einer 86-jährigen Frau, fuhr stadteinwärts und geriet nach der Kollision von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.02.2026
1 min.
Vorfahrt nicht beachtet: Kreuzungsbereich nach Unfall in Lichtentanne kurzzeitig voll gesperrt
Die Vorfahrt nicht beachtet: Die Straße in Lichtentanne musste gesperrt werden.
Eine Seat-Fahrerin kollidiert in Höhe der Mitteltrasse mit einem Kleintransporter und wird dabei verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig.
Jan-Dirk Franke
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
11:05 Uhr
1 min.
Chemnitz: 13-Jähriger bei Radunfall schwer verletzt
Der Unfall passierte an der Neefestraße.
Zwei Radfahrer stießen auf einem Radweg in Kappel zusammen.
Jens Kassner
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
Mehr Artikel