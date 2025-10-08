Hort-Gebühren in Hartmannsdorf: Eltern müssen bis zu 20 Prozent mehr zahlen

In Krippe und Kindergarten sind die Beiträge schon schrittweise angehoben worden. Jetzt muss die Kommune beim Hortbetrieb nachziehen. Ein Kritikpunkt im Gemeinderat war die Ermäßigungsquote für Alleinerziehende.

Ab dem 1. Januar müssen Eltern in Hartmannsdorf für die Betreuung ihrer Kinder im Hort deutlich mehr als bisher bezahlen. Als Grund nannte Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung die gestiegenen Personal- und Sachkosten.