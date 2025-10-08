Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hort-Gebühren in Hartmannsdorf: Eltern müssen bis zu 20 Prozent mehr zahlen

Ferienprogramm im Hartmannsdorfer Hort: Maya, Colin, Arian und Nils (v. l.) beim Spielen.
Ferienprogramm im Hartmannsdorfer Hort: Maya, Colin, Arian und Nils (v. l.) beim Spielen. Bild: Rita Türpe
Ferienprogramm im Hartmannsdorfer Hort: Maya, Colin, Arian und Nils (v. l.) beim Spielen.
Ferienprogramm im Hartmannsdorfer Hort: Maya, Colin, Arian und Nils (v. l.) beim Spielen. Bild: Rita Türpe
Chemnitz Umland
Hort-Gebühren in Hartmannsdorf: Eltern müssen bis zu 20 Prozent mehr zahlen
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Krippe und Kindergarten sind die Beiträge schon schrittweise angehoben worden. Jetzt muss die Kommune beim Hortbetrieb nachziehen. Ein Kritikpunkt im Gemeinderat war die Ermäßigungsquote für Alleinerziehende.

Ab dem 1. Januar müssen Eltern in Hartmannsdorf für die Betreuung ihrer Kinder im Hort deutlich mehr als bisher bezahlen. Als Grund nannte Bürgermeister Uwe Weinert (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung die gestiegenen Personal- und Sachkosten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
26.09.2025
1 min.
Sanierung der Schulhaus-Fassade in Hartmannsdorf steht kurz vor dem Abschluss
Die Sanierung des Schulhaus-Fassade kommt voran. Ende Oktober sollen die Hüllen fallen.
Seit 2023 wird an der Fassade des 1885 errichteten Klinkerbaus gearbeitet. Und noch immer sind Gerüste zu sehen. Aber bald ist es geschafft.
Rita Türpe
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
02.10.2025
3 min.
Frust in Hartmannsdorf: Ganze Straße gesperrt, gebaut wird bisher nur auf dem Fußweg
Die Obere Hauptstraße zwischen Friedrich- und Bahnhofstraße ist bis Ende November Baustelle.
Eine gesperrte Straße, auf der bisher noch nicht gebaut wird, ärgert die Hartmannsdorfer. Das liegt auch an der Umleitungsstrecke. Dort geht es eng und zu Stoßzeiten oft chaotisch zu.
Rita Türpe
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel