Humorvolle Geschichten aus dem Kleingarten im Chemnitzer Carlowitz-Congress-Center

Drei Komiker aus Dresden widmen sich am 15. März einer Lieblingsbeschäftigung vieler Menschen.
Komik der besonderen Art verspricht eine Veranstaltung am Sonntag, 15. März um 18 Uhr im Carlowitz-Congress-Center. Im Mittelpunkt steht ein bei Deutschen beliebtes Hobby: Gartenarbeit. Damit befassen sich drei Dresdner Komiker. Michael Specht, Mandy Partzsch und Erik Lehmann (im Bild) präsentieren ihr quietschvergnügliches Comedy-Feuerwerk mit dem Titel „Gartenglück. Erst bücken – dann pflücken!“ voller Musik und schräger Typen. In verschiedenen Rollen und mit Songs wird dieses „Botanical“ zum Gartenfest des Jahres. Von Adam und Eva bis zum Vereinsvorsitzenden sind sie alle dabei. Da ist zum Beispiel die durchgeknallte Wirtin Darinka Becherovkova vom Vereinslokal „Krumme Gurke“. An ihrem Tresen trifft Gartenguru auf ambitionierten Sparten-Hipster, Tierfreund auf Grillmeister und Heilkräuterexperte auf Mauerblümchen. Da werden die Sorgen des Alltags abgelegt oder wahlweise gepflegt. Da wird gejätet und gesoffen, Samen getauscht und hinterm Komposthaufen so manches Kind gezeugt. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops ab 26 Euro. (gp)