Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hund beißt Kind in Chemnitzer Café: Halter vor Gericht

Im Oktober attackierte ein Hund ein Kind in einem Chemnitzer Café.
Im Oktober attackierte ein Hund ein Kind in einem Chemnitzer Café. Bild: Symbolfoto: Ivica Drusany - stock.adobe.com
Im Oktober attackierte ein Hund ein Kind in einem Chemnitzer Café.
Im Oktober attackierte ein Hund ein Kind in einem Chemnitzer Café. Bild: Symbolfoto: Ivica Drusany - stock.adobe.com
Chemnitz
Hund beißt Kind in Chemnitzer Café: Halter vor Gericht
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Tier galt nach einem früheren Beißvorfall eine strenge Maulkorbpflicht. Der Halter kam dieser Auflage nicht nach – und trotzdem glimpflich davon.

Tobende Kinder, laute Geräusche, Trubel: Für Hunde bedeutet das Stress. In solch einer Atmosphäre kam es im Oktober 2024 zu einem Zwischenfall: Im Außenbereich eines Chemnitzer Cafés biss ein Schäferhund einem Kind in den Arm. Das Kind wurde umgerissen und leicht verletzt. Die oberflächliche Wunde musste mit einem Tape verbunden werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.07.2025
6 min.
Niemand will Jacko: Warum gefährliche Hunde jahrelang in einem Zwickauer Tierheim bleiben
Jacko lebt seit drei Jahren im Tierheim Vielauer Wald. Er ist als gefährlich eingestuft.
Immer mehr Beißvorfälle, immer mehr gefährliche Hunde. Das Tierheim Vielauer Wald ist auf ihre Betreuung spezialisiert. Doch Gefahrhunde haben oft schlechte Aussichten auf eine Vermittlung.
Elisa Leimert
08.08.2025
2 min.
Simson-Treffen: Heimatverein Arras legt nach
Mit einem sogenannten Krause-Duo waren Fans aus Zetteritz angereist.
Nach dem überwältigenden Erfolg vom vergangenen Jahr setzen die Macher noch eins drauf und lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.
Marion Gründler
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
24.07.2025
4 min.
Tackernadeln in Würstchen auf Kaßberg versteckt: Hündin von Notarzt gerettet
Nachdem sie den lebensgefährlichen Köder verschluckt hatte, geht es Wilma wieder besser.
Giftköder sind für Hunde lebensgefährlich. Nur durch sofortiges Handeln können betroffene Tiere gerettet werden. Wie kann man die Vierbeiner schützen?
Christian Mathea
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel