Hund beißt Kind in Chemnitzer Café: Halter vor Gericht

Chemnitz
Für das Tier galt nach einem früheren Beißvorfall eine strenge Maulkorbpflicht. Der Halter kam dieser Auflage nicht nach – und trotzdem glimpflich davon.
Tobende Kinder, laute Geräusche, Trubel: Für Hunde bedeutet das Stress. In solch einer Atmosphäre kam es im Oktober 2024 zu einem Zwischenfall: Im Außenbereich eines Chemnitzer Cafés biss ein Schäferhund einem Kind in den Arm. Das Kind wurde umgerissen und leicht verletzt. Die oberflächliche Wunde musste mit einem Tape verbunden werden.
