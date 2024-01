Hunde im Büro: Warum Chemnitzer Werbeagenturen auf Vierbeiner setzen

Es gibt kaum eine Kreativschmiede in der Stadt, in der es keine Hunde gibt. Aber was machen Oskar, Pepper und Coco eigentlich den ganzen Tag?

Bei der Werbeagentur „Dschoy“ haben Hunde richtige Job-Titel. Emmy ist Sleep-Good-Manager, Pepper ist Fluff-Manager und Oskar ist Action-Manager. Die zehn Vierbeiner werden auf der Homepage stolz neben ihren 35 menschlichen Kollegen präsentiert. Mika ist „Cute-Ness-Manager“, also für die Niedlichkeit verantwortlich. Mit seiner... Bei der Werbeagentur „Dschoy“ haben Hunde richtige Job-Titel. Emmy ist Sleep-Good-Manager, Pepper ist Fluff-Manager und Oskar ist Action-Manager. Die zehn Vierbeiner werden auf der Homepage stolz neben ihren 35 menschlichen Kollegen präsentiert. Mika ist „Cute-Ness-Manager“, also für die Niedlichkeit verantwortlich. Mit seiner...