Hutfestival in Chemnitz 2025 - Programm, Preise, Öffnungszeiten

Hutfestival Chemnitz 2024 - Straßenkunst-Festival in der Kulturhauptstadt

Am Wochenende nach Pfingsten erstrahlt Chemnitz in bunten Farben. Von 24. bis 26. Mai 2024 findet das Hutfestival in Chemnitz statt. Die Innenstadt wird zur vielfältigen Bühne für Live-Musik, Clownerie, Artistik, Jonglage, Feuershows, Walk-Acts, Kunst und Streetfood. Im Vorjahr zog das Event 65.000 Besucherinnen und Besucher an. Bereits zum siebten Mal lädt die Stadt Chemnitz zum Hutfestival ein, bei dem die Organisatoren die Hüte im Blick haben, die Straßenkünstler nach ihrer Vorstellung herumreichen, um ein Trinkgeld zu bekommen.

Hutfestival Chemnitz 2024 - Programm

Alles, was Besucher wissen müssen. Zu den Höhepunkten gehören Hugo Miro, ein spanischer Pantomimekünstler, und das dynamische Artistiktrio "Bardo Teatro Físico" aus Argentinien. Auf dem Neumarkt soll die Luftakrobatikshow am Trapez von "Wise Fool", drei jungen Damen aus Finnland und Südamerika, in schwindelerregenden Höhen für Staunen sorgen. Zum Schmunzeln laden die Varietéshow von "Marlon Banda" aus Italien, Maya und Brend von "Secret Circus" aus den USA sowie die Retrostuntshow der "Soap Stunters" aus den Niederlanden ein. Akrobatisch wird es bei der Seiltanzshow vom "Rope Theatre" aus Köln. Musikalisch werden zahlreiche Bands aus der Region wie "Triple Trouble", "Soul Cycle" und "A Thousand Owls" erwartet. Das Hutfestival Chemnitz 2024 bietet auch wieder einen "Markt der schönen Dinge", auf dem Kunsthandwerk und Design mit ausgewählten, nachhaltigen Produkten und Unikaten präsentiert werden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem selten gewordenen Hutmacherhandwerk. Der Markt der schönen Dinge in Chemnitz ist am Freitag, 24. Mai, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 25. Mai, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Hutfestival 2025

Das Hutfestival 2025 findet auch im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2025 in Chemnitz statt.