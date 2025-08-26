Ibug in Chemnitz: Besucheransturm am ersten Wochenende

Das Kunstfestival im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße wurde in den ersten Tagen förmlich überrannt. Aber warum ist eigentlich immer nur von Freitag bis Sonntag geöffnet?

70 Künstlerinnen und Künstler aus 25 Ländern, mehr als 16.000 Quadratmeter Wandbilder, Illustrationen und Installationen – das ist die Ibug. Sowohl der Lost Place (ein seit Jahren leer stehendes ehemalige Krankenhaus) als auch die Kunst haben an den ersten beiden Öffnungstagen am vergangenen Wochenende 8000 Besucher angezogen.