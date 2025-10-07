„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung

Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.

Wie teuer das Ganze am Ende wird, kann Karl-Heinz Keupp nicht beziffern. „Vielleicht 20.000 Euro, vielleicht mehr", sagt der 71-Jährige. Hinter ihm türmen sich Müll, Klamotten, auseinandergenommene Computer, Möbel. Es stinkt. „Hier lagen Tausende Zigaretten auf dem Boden", erzählt er. Auch Fischdosen und andere Essensreste hat er...