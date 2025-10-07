Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung

Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt. Bild: Denise Märkisch
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.

Wie teuer das Ganze am Ende wird, kann Karl-Heinz Keupp nicht beziffern. „Vielleicht 20.000 Euro, vielleicht mehr“, sagt der 71-Jährige. Hinter ihm türmen sich Müll, Klamotten, auseinandergenommene Computer, Möbel. Es stinkt. „Hier lagen Tausende Zigaretten auf dem Boden“, erzählt er. Auch Fischdosen und andere Essensreste hat er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
28.09.2025
3 min.
Flashback in die 1990er- und 2000er-Jahre von Chemnitz: „Das Heckertgebiet war nur eines von vielen Problemen“
Peter Seifert (84) war von 1993 bis 2006 Oberbürgermeister von Chemnitz. „Das ist ein Stück Stadtgeschichte, die sie dokumentiert haben“, sagte er zum Buch-Autoren Norbert Engst.
Eine Buchvorstellung bringt einen ehemaligen Oberbürgermeister und einen Staatssekretär, der später Innenminister wurde, wieder zusammen. Es ging um Heckert und um eine ganze Stadt.
Denise Märkisch
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23.09.2025
4 min.
„Das war wie im Zeitraffer“: Als im Chemnitzer Heckertgebiet 11.000 Wohnungen für immer verschwanden
Norbert Engst beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Heckertgebiet. Auch als vieles abgerissen wurde, war er dabei.
Über das Plattenbaugebiet von Chemnitz wurde schon viel gesagt. Genug wird es nie sein, geht es nach Norbert Engst und Jörn Richter. Sie haben ein Buch herausgebracht. Und es beleuchtet eine Zeit, als alles anders wurde.
Denise Märkisch
18:25 Uhr
5 min.
„Asien hat uns vieles voraus“: Wie Chemnitz von der Fernostreise des Oberbürgermeisters profitieren soll
Auf der Weltausstellung in Osaka traf der OB auf Tsuyoshi Yamaguchi, den General Manager der Sumitomo Bank (links), und Jiro Kogi vom EU-Japan Fest.
Eine sächsische Delegation aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat in der vergangenen Woche Asien bereist. Mit dabei war auch der Chemnitzer Oberbürgermeister. Er spricht mit Blick auf die Reisekosten von einer Zukunftsinvestition.
Erik Anke
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
Mehr Artikel