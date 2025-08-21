Ihr Abriss war schon beschlossen: Alte Bernsdorfer Schwimmhalle in Chemnitz existiert nun doch weiter

Weil es marode war, musste das Bad vor acht Jahren geschlossen werden. Mehrere Nachnutzungsideen liefen ins Leere – bis ein Verein ein neues Domizil suchte. Dessen Chef war anfangs gar nicht begeistert.

Für viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer ist es ein kleines Stück Lebensgeschichte. In der 1969 eröffneten Schwimmhalle an der Bernsdorfer Straße haben tausende Bürger der Stadt das Schwimmen gelernt. Bis vor einigen Jahren gehörte sie fest zur hiesigen Bäderlandschaft, war ein Anlaufpunkt für Schulen, Vereine und zuletzt die Polizei, die...