Im Allrad-Camper vom Opernball nach Hause

Mit einem besonderen Fahrzeug wird Uwe-Sven Knopf die Ballgäste chauffieren. Man muss nur aufpassen, im Wagen nicht gemütlich einzuschlummern.

Chemnitz. Uwe-Sven Knopf wird den Samstag nutzen, um sich so richtig auszuschlafen. Denn abends muss er putzmunter sein. Er hat sich dazu bereit erklärt, beim Opernball die Gäste zu chauffieren. Gemeinsam mit 14 Kollegen steht er in der Nacht parat, um diesen Service zu ermöglichen.

Erstmals ist das Chemnitzer Unternehmen Schloz Wöllenstein - neben der Kulturhauptstadtsparkasse und der Maschinenbaugruppe Niles-Simmons-Hegenscheidt - Hauptsponsor des Opernballs. Dass die Automobilexperten nun auch für die komfortable Heimfahrt der Ballgäste sorgen, ist Teil des Unterstützungspaketes. Uwe-Sven Knopf ist seit vielen Jahren in dem Unternehmen, verantwortet als Centerleiter für Smart den Verkauf und Service der Stadtflitzer. Am Abend des Opernballs tauscht er den Kleinwagen aber gegen ein viel größeres Auto. Besonderer Gag: Knopf wird Ballgäste in einem Allrad-Campingfahrzeug durch die Stadt kutschieren. Der Camper ist bei Urlaubern der Renner.

Das Chemnitzer Unternehmen Allroad-Reisemobile konzipiert und baut außergewöhnliche Camper. Einer davon ist der Atacama 4x4. Es ist ein Auto, das Abenteurer-Herzen höherschlagen lässt: 100 Prozent autark, vollkommen unabhängig von Landstrom und Campingplätzen, wärme- und schallgedämmt, geländetauglicher als Allradwohnmobile von der Stange und vor allem mit einem neuartigen Raumkonzept ausgestattet. Dieses geräumige Gefährt wird nun für einige Minuten Entspannungsort für die Ballbesucher sein, die in dem Auto vom Ball nach Hause gefahren werden.

Ob Frauen in engen Ballkleidern überhaupt in das Fahrzeug einsteigen können, wurde Uwe-Sven Knopf schon gefragt. "Na klar", lautet seine Antwort. "Das Reisemobil verfügt über einen bequemen Aufgang mit Treppenstufen." Nur einschlafen darf eben keiner. In den Morgenstunden nach einer langen Ballnacht in einen luxuriösen Camper zu steigen, das könnte ja auch Lust auf ein gemütliches Nickerchen im Ferienbett machen. "Unsere Fahrer werden die Gäste schon wachhalten", sagt Jens Carlowitz, Marketingchef bei Schloz Wöllenstein, und lacht. "Wir wollen den Fahrgästen ja auch einiges über die Shuttleautos erzählen." Neben dem Camper sind auch andere Fahrzeuge im Einsatz. "Vom elektronisch angetriebenen Stadtflitzer Smart über den mehrsitzigen Transporter bis hin zur komfortablen S-Klasse ist eine ganze Modellpalette unterwegs", so Jens Carlowitz.