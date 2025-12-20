Immer mehr Chemnitzer Firmen produzieren ihren eigenen Strom

Der Industriestrompreis soll nächstes Jahr für Entlastung sorgen. Doch in Chemnitz dürften nur wenige Betriebe davon profitieren. Viele setzen stattdessen auf Solarmodule.

An einem normalen Arbeitstag beträgt der Energieverbrauch bei Railbeton etwa 2300 Kilowattstunden Strom. Gleichzeitig produzieren die Solarmodule auf dem Dach im Schnitt knapp 2000 Kilowattstunden. Allerdings stehe ausreichend Solarenergie erst ab den Mittagsstunden zur Verfügung, und danach könne nicht alles abgenommen werden, sagt...