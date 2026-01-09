Immer weniger Kinder: Chemnitz soll schon wieder 1000 Kita-Plätze abbauen

Bereits in einigen Wochen soll es Gespräche in den Stadtteilen geben, ein erster Schließungskandidat scheint schon festzustehen. Worauf müssen Chemnitzer Eltern sich nun einstellen?

Chemnitzer Familien mit Kindern im Vorschulalter müssen sich in den kommenden Jahren wohl vielfach auf weitere Wege zur nächsten Kita gefasst machen. Weil in der Stadt immer weniger Kinder im Krippen- und Kindergartenalter leben, sollen bis 2030 noch einmal mehr als 1100 Betreuungsplätze abgebaut werden. Das geht aus Berechnungen des...