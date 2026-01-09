MENÜ
  • Chemnitz
  • Immer weniger Kinder: Chemnitz soll schon wieder 1000 Kita-Plätze abbauen

Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden.
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb).
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter.
Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden.
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb).
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter.
Chemnitz
Immer weniger Kinder: Chemnitz soll schon wieder 1000 Kita-Plätze abbauen
Von Michael Müller
Bereits in einigen Wochen soll es Gespräche in den Stadtteilen geben, ein erster Schließungskandidat scheint schon festzustehen. Worauf müssen Chemnitzer Eltern sich nun einstellen?

Chemnitzer Familien mit Kindern im Vorschulalter müssen sich in den kommenden Jahren wohl vielfach auf weitere Wege zur nächsten Kita gefasst machen. Weil in der Stadt immer weniger Kinder im Krippen- und Kindergartenalter leben, sollen bis 2030 noch einmal mehr als 1100 Betreuungsplätze abgebaut werden. Das geht aus Berechnungen des...
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
08.01.2026
4 min.
Emilia und Emil – oder doch ganz anders? Die beliebtesten und außergewöhnlichsten Babynamen in Chemnitz
Es gibt Kindernamen, die sind seit Jahren im Trend. Emilia und Emil gehören dazu.
Schon wieder ein Jahr vorbei: Heißt, es ist Zeit für Statistiken. Und bei einer der schönsten geht es um die Kinder, die 2025 in Chemnitz geboren wurden. „Freie Presse“ hat beim Standesamt nachgefragt und in den Babygalerien gestöbert.
Denise Märkisch
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
31.12.2025
3 min.
Chemnitz wird schon wieder teurer: Neues Jahr – höhere Gebühren
Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner.
Kitas, Parkausweis, Garagen: Erst vor wenigen Monaten sind für viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer die Kosten gestiegen. Nun folgten die nächsten Anhebungen. Weitere sind bereits angekündigt.
Michael Müller
Mehr Artikel