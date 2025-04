In Chemnitz droht Schwarzfahrern bei Bus und Bahn weiterhin Gefängnis

Anders als in Dresden oder Leipzig müssen bei der CVAG Fahrgäste auch künftig mit einer Strafanzeige rechnen, wenn sie wiederholt ohne Fahrschein erwischt werden.

Wer in Chemnitz mit Bus und Bahn unterwegs ist, ohne sich ein Ticket gekauft zu haben, muss im schlimmsten Fall weiterhin mit Gefängnis rechnen. Das hat der Chemnitzer Stadtrat am Mittwoch entschieden. Ein Vorschlag, künftig wie bereits in vielen anderen Städten auf Anzeigen bei der Polizei und anschließende Strafverfahren zu verzichten, wurde...