In Chemnitz gestohlener Toyota wird in Bautzen gestoppt

Die Polizei stoppte einen mutmaßlichen Autodieb in einem gestohlenen Toyota, noch bevor die Besitzerin in Chemnitz die Tat überhaupt bemerkt hatte.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 4.30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Bautzen einen Toyota SUV mit ungültigem Kennzeichen. Der 27-jährige Fahrer des Wagens konnte keine Fahrzeugpapiere vorweisen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte die originalen Chemnitzer Kennzeichen im Wagen. Ermittlungen der Polizeidirektion...