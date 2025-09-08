In Chemnitz wird der Autobahnzubringer Kalkstraße diese Woche gesperrt

Chemnitz
Vollsperrungen auf der Kalkstraße und Wittgensdorfer Straße. Auf dem Südring zwischen Annaberger und Thalheimer Straße wird eine Tagesbaustelle eingerichtet.
1. Adelsbergstraße von Haus-Nr. 288 bis Balzacweg halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wegen Strom-Freileitungsablösung und Erneuerung der Stadtbeleuchtung (2. BA) bis 16. September.
