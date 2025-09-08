Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • In Chemnitz wird der Autobahnzubringer Kalkstraße diese Woche gesperrt

Blick auf die Brücke in Altendorf über die der neue Premiumradweg führt. Die Kalkstraße wird unter anderem wegen Prüfarbeiten und einer Schwingungsuntersuchung des Überbaus diese Woche voll gesperrt.
Blick auf die Brücke in Altendorf über die der neue Premiumradweg führt. Die Kalkstraße wird unter anderem wegen Prüfarbeiten und einer Schwingungsuntersuchung des Überbaus diese Woche voll gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Blick auf die Brücke in Altendorf über die der neue Premiumradweg führt. Die Kalkstraße wird unter anderem wegen Prüfarbeiten und einer Schwingungsuntersuchung des Überbaus diese Woche voll gesperrt.
Blick auf die Brücke in Altendorf über die der neue Premiumradweg führt. Die Kalkstraße wird unter anderem wegen Prüfarbeiten und einer Schwingungsuntersuchung des Überbaus diese Woche voll gesperrt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
In Chemnitz wird der Autobahnzubringer Kalkstraße diese Woche gesperrt
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vollsperrungen auf der Kalkstraße und Wittgensdorfer Straße. Auf dem Südring zwischen Annaberger und Thalheimer Straße wird eine Tagesbaustelle eingerichtet.

1. Adelsbergstraße von Haus-Nr. 288 bis Balzacweg halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wegen Strom-Freileitungsablösung und Erneuerung der Stadtbeleuchtung (2. BA) bis 16. September.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
3 min.
Tango: traditionelle Milongas im Chemnitzer „Weltecho“
Eine Milonga – ein traditioneller Tangoabend im Chemnitzer „Weltecho“.
In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Bernd Thiele vom „Tangoecho“, wie die Chemnitzer Milongas musikalische Gäste aus aller Welt anziehen.
Anne Busch
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
22.08.2025
3 min.
Stepptanz: Wenn jeder Schritt klingt
Stepptanz-Kurs in der Chemnitzer Tanzfabrik.
In der „Freie-Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erzählt Heike Oehme vom Stepptanzkurs der „Tanzfabrik Chemnitz“, warum das Klappern der Schuhe nicht nur fit hält, sondern auch Lebensfreude weckt.
Anne Busch
Mehr Artikel