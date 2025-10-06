In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft

Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.

Der Standort hat geschlossen. Ein so lautender Zettel im Schaufenster der Ladenfläche im Erdgeschoss informiert nüchtern über das Ende von „Hi Chemnitz!“. Zwischen der Filiale der Streetwear-Kette „Snipes“ und Rossmann wurden seit 2019 Schuhe und Mode verkauft.