In Pleißa sind wieder die Kaninchen los

Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Rassekaninchenzuchtverein seine traditionelle Sommer-Tierschau. Dazu gibt‘s Musik, Angebote für Kinder und einen Tag der offenen Tür der Feuerwehr.

Der Rassekaninchenzuchtverein S416 Pleißa lädt am 19. und 20. Juli zu seiner traditionellen Tierschau ein. Um die 130 Tiere in 23 Rassen und Farbenschlägen sollen an beiden Tagen jeweils ab 9 Uhr auf dem Platz vor der Feuerwache in Pleißa präsentiert werden. Besucher erwarten bei der Schau in diesem Jahr 26 Aussteller aus elf Vereinen. „Bei...