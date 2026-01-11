Iraner demonstrieren in Chemnitz für Unterstützung ihrer Landsleute

Die Teilnehmer wollen sich für Menschenrechte im Iran einsetzen und die Revolution in ihrer Heimat unterstützen.

Chemnitz. Etwa 100 Teilnehmer bei einer Kundgebung zur Unterstützung der iranischen Revolution am Sonntagnachmittag vor dem Karl-Marx-Kopf. „Unsere Liebsten im Iran kämpfen seit Jahren für Freiheit, Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und ihre grundlegenden Rechte“, schreibt Organisatorin Massumeh Banbertina. „Es ist unsere Pflicht, ihre Stimme zu sein und nicht zuzulassen, dass diese Stimme im Schweigen verloren geht.“

Die Polizei hatte zu Beginn der Demonstration 95 Teilnehmer gezielt. Der Protest sei ruhig und ohne Vorkommnisse verlaufen, sagte ein Sprecher nach der Veranstaltung.

Im Iran dauern die Demonstrationen gegen die Führung des Landes trotz des verschärften Vorgehens der Behörden an. Bei den seit knapp zwei Wochen anhaltenden Massenprotesten sollen laut Aktivisten mindestens 65 Menschen getötet worden sein. (dpa/cma)