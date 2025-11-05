Irischer Rhythmus, irischer Tanz und irische Tradition in Chemnitz zu erleben

Die Tanzshow „The Irish Expierience“ gastiert am 9. November im Carlowitz-Congress-Center.

Chemnitz.

Ein irischer Abend mit Rhythmus, Tanz und typisch keltischen Melodien erwartet die Besucher der Tanzshow „The Irish Experience“ am Sonntag, 9. November ab 18 Uhr im Carlowitz-Congress-Center in Chemnitz. Zu sehen bekommt das Publikum laut Veranstalter ausgefeilte Choreografien, die Tradition und Moderne verbinden, sowie Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, der das menschliche Auge kaum noch folgen kann. Die Profimusiker der irischen Liveband sind laut Veranstalter überwiegend Absolventen der Universität Limerick, der einzigen Universität weltweit, an der man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. (gp)