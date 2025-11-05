Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Irischer Rhythmus, irischer Tanz und irische Tradition in Chemnitz zu erleben

Die Show „Irish Experience“ ist am 9. November in Chemnitz in Carlowitz-Congress-Center.
Die Show „Irish Experience“ ist am 9. November in Chemnitz in Carlowitz-Congress-Center.
Chemnitz
Irischer Rhythmus, irischer Tanz und irische Tradition in Chemnitz zu erleben
Von Galina Pönitz
Die Tanzshow „The Irish Expierience“ gastiert am 9. November im Carlowitz-Congress-Center.

Chemnitz.

Ein irischer Abend mit Rhythmus, Tanz und typisch keltischen Melodien erwartet die Besucher der Tanzshow „The Irish Experience“ am Sonntag, 9. November ab 18 Uhr im Carlowitz-Congress-Center in Chemnitz. Zu sehen bekommt das Publikum laut Veranstalter ausgefeilte Choreografien, die Tradition und Moderne verbinden, sowie Tanzperfektion in einer Schnelligkeit, der das menschliche Auge kaum noch folgen kann. Die Profimusiker der irischen Liveband sind laut Veranstalter überwiegend Absolventen der Universität Limerick, der einzigen Universität weltweit, an der man dieses spezielle Musikgenre studieren kann. (gp)

Eintrittskarten gibt es ab 47,45 Euro, mit Pressekarte ab 42,95 Euro in den „Freie Presse“-Shops.

