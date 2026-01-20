Ist Chemnitz (noch) in einer „urbanen Krise“?

2019, nach den rechtsextremen Ausschreitungen, schrieb der Humangeograf Dominik Intelmann „Sieben Thesen zur urbanen Krise von Chemnitz“. Wie sieht er die Situation der Stadt sieben Jahre später?

Manche Aussagen der „Sieben Thesen“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Sub/urban“, klingen ziemlich hart: „Die scheinbar breit aufgestellte Chemnitzer Zivilgesellschaft vermag keinen Konsens mehr herzustellen.“ Das Urteil bezieht sich auf die Tatsache, dass nach den rechtsextremen Aufmärschen im August und September 2018 mit bis... Manche Aussagen der „Sieben Thesen“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Sub/urban“, klingen ziemlich hart: „Die scheinbar breit aufgestellte Chemnitzer Zivilgesellschaft vermag keinen Konsens mehr herzustellen.“ Das Urteil bezieht sich auf die Tatsache, dass nach den rechtsextremen Aufmärschen im August und September 2018 mit bis...