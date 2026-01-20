Ist Chemnitz (noch) in einer „urbanen Krise“?

Chemnitz
2019, nach den rechtsextremen Ausschreitungen, schrieb der Humangeograf Dominik Intelmann „Sieben Thesen zur urbanen Krise von Chemnitz“. Wie sieht er die Situation der Stadt sieben Jahre später?
Manche Aussagen der „Sieben Thesen“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Sub/urban“, klingen ziemlich hart: „Die scheinbar breit aufgestellte Chemnitzer Zivilgesellschaft vermag keinen Konsens mehr herzustellen.“ Das Urteil bezieht sich auf die Tatsache, dass nach den rechtsextremen Aufmärschen im August und September 2018 mit bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.