  • Chemnitz
  • Ist dieser Chemnitzer Rodelhang zu gefährlich?

Wer die Wiese im Schönherrpark hinunter rodelt, landet unten fast auf der Straße. Bild: Jana Peters
Wer die Wiese im Schönherrpark hinunter rodelt, landet unten fast auf der Straße. Bild: Jana Peters
Chemnitz
Ist dieser Chemnitzer Rodelhang zu gefährlich?
Von Jana Peters
Der Hang im Schönherrpark ist eine beliebte Rodelbahn. Doch wer nicht aufpasst, steht mit dem Schlitten schnell auf der Straße. Eine Stadträtin fordert Maßnahmen, die Stadt spielt den Ball zurück.

Es ist so glatt, dass Claudia Fenzl den Schlitten mit ihrer Tochter Johanna kaum den steilen Hang hinauf ziehen kann. Entsprechend schnell sausen die beiden wieder hinunter. Sie komme gern zum Rodeln in den Schönherrpark, sagt Claudia Frenzl. Vor allem am Wochenende sei es hier voll. Der Hang hat zwei Teile, geteilt durch einen Weg. Liegt...
