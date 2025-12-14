Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen: Auftakt in Chemnitz mit viel Hoffnung, Kritik und einer Schweigeminute

Der Beginn von Chanukka ist auch der Beginn des Jahres der jüdischen Kultur. Ein Novum, das von einem Anschlag in Australien überschattet wurde. Trotzdem wurde gesungen. Antisemitismus dürfe jüdisches Leben nicht bestimmen, sagte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden.

Es sollte ein fulminanter Auftakt zu einem Jahr voller jüdischer Kultur werden. Hunderte Veranstaltungen sind geplant im ganzen Freistaat. Und das Jahr wird es geben, auch wenn an dem Tag, an dem das Festjahr gestartet ist, in Australien mindestens 16 Menschen bei einer Feier zum Beginn des Lichterfestes Chanukka bei einem Anschlag starben. Und... Es sollte ein fulminanter Auftakt zu einem Jahr voller jüdischer Kultur werden. Hunderte Veranstaltungen sind geplant im ganzen Freistaat. Und das Jahr wird es geben, auch wenn an dem Tag, an dem das Festjahr gestartet ist, in Australien mindestens 16 Menschen bei einer Feier zum Beginn des Lichterfestes Chanukka bei einem Anschlag starben. Und...