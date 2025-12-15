„Jede Institution kann zum Angriffsziel werden“: Chemnitzer Experten warnen vor Hackerangriffen zu Weihnachten

Cyberangriffe sind inzwischen das größte Geschäftsrisiko für Unternehmen. Welche Tipps der Sicherheitschef eines Chemnitzer Softwareunternehmens gibt.

"Weihnachtszeit ist Angriffszeit", sagt Lutz Müller-Kröhnert. Er ist bei der IHK Chemnitz für Digitales zuständig und warnt derzeit vor Angriffen von Cyberkriminellen auf hiesige Unternehmen. Weil über die Feiertage IT-Abteilungen häufig schwächer besetzt oder gänzlich verwaist sind, fällt den Opfern die Reaktion dann besonders schwer....