Jede Menge Blaulicht am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums: Was war da los?

Ein Einsatz unweit des Brühls hat zu später Stunde für Aufsehen gesorgt.

Ein außer Rand und Band geratener Mann hat am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten. Sie wurden am Mittwochabend gegen 20 Uhr an die Elisenstraße unweit des Brühls gerufen. Dort waren immer wieder Gegenstände aus dem Fenster in einem der oberen Stockwerke eines Wohnhauses auf die Straße geworfen...