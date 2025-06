Jürgen Nitsche, die Stolpersteine und die Suche nach Biografien

Der promovierte Historiker forscht seit Jahrzehnten zu den Opfern des Nazi-Regimes in Chemnitz und anderen Orten der Region. Ohnehin gebe es manchmal nur Namen und vielleicht noch nicht einmal die. Doch wer ist dieser Mann?

Wenn Jürgen Nitsche arbeitet, blickt er ins Grüne. Sein Arbeitszimmer in einem Haus in Mittweida hat Fenster zu zwei Seiten hinaus. Vor ihm steht ein großes Bücherregal, im Nebenzimmer noch mehr Bücher. Historiker eben. Nitsche ist 67 Jahre alt und Rentner. Sein Lebensthema, die Geschichte der Juden in Sachsen, insbesondere in der NS-Zeit,...