MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern auf Sonnenberg erwischt

Die gestohlenen E-Scooter konnten den Besitzern zurückgegeben werden.
Die gestohlenen E-Scooter konnten den Besitzern zurückgegeben werden. Bild: Christoph Soeder/dpa
Die gestohlenen E-Scooter konnten den Besitzern zurückgegeben werden.
Die gestohlenen E-Scooter konnten den Besitzern zurückgegeben werden. Bild: Christoph Soeder/dpa
Chemnitz
Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern auf Sonnenberg erwischt
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die E-Scooter konnten von der Polizei Kellereinbrüchen an der Zietenstraße zugeordnet werden.

Chemnitz.

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag auf dem Sonnenberg zwei Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern gestoppt. Die Fahrzeuge im Wert von jeweils 1000 Euro konnten einem kurz zuvor angezeigten Einbruch in mehrere Keller an der Zietenstraße zugeordnet werden. Dort wurden auch ein Moped S 51 und ein Rollstuhl entwendet. Für die Kellereinbrüche summiert sich der Schaden auf insgesamt knapp 6000 Euro.

Die beiden slowakischen Jungen (14 und 17 Jahre) hatten zudem Feuerwerk der Klasse F2 dabei. Da das Feuerwerk nur an Personen ab 18 Jahren verkauft werden darf, wurde es von der Polizei eingezogen. Beide Jugendliche wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
2 min.
Razzia auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Einen Polizeieinsatz gab es am Freitagabend auf der Zietenstraße in Chemnitz.
Am Freitagabend haben Polizeibeamte eine Lokalität an der Zietenstraße sowie an der Fürstenstraße durchsucht. Auch an weiteren Orten fanden Durchsuchungsmaßnahmen statt.
Thomas Kaufmann
17:00 Uhr
3 min.
Küchenbummel zwischen den Jahren in Brand-Erbisdorf: Garnelen, Plätzchen, gute Laune
Koch Stephan Schiller hat Spaß mit den Gästen des Küchenzentrums in Brand-Erbisdorf.
Das Möbelhaus Alco an seinem Standort in Brand-Erbisdorf erfindet sich gerade neu. Nach den Feiertagen nutzten viele Menschen ihre Zeit für einen Bummel auf mehreren Etagen.
Wieland Josch
07:00 Uhr
2 min.
Lacher im Chemnitzer Stadtrat: AfD-Stadträte kommen mit den beiden AfD-Fraktionen durcheinander
Zwei Streitparteien innerhalb der AfD – zwei Fraktionen im Stadtrat.
Seit drei Monaten gibt es in Chemnitz zwei AfD-Fraktionen im Stadtrat. Das sorgt sogar in deren eigenen Reihen für Verwirrung.
Erik Anke
16:57 Uhr
2 min.
Vor Trump-Treffen: Selenskyj spricht mit Verbündeten
Spricht vor seinem Treffen mit Trump mit europäischen Verbündeten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild)
Selenskyj stimmt sich vor dem Treffen mit Donald Trump mit dem Bundeskanzler und weiteren Europäern ab. Die Suche nach einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs geht weiter.
08:47 Uhr
1 min.
Nach Schussgeräuschen: Polizei-Einsatz auf dem Chemnitzer Sonneberg
Schwer bewaffnete Bereitschaftspolizisten kamen am Donnerstagabend auf der Zietenstraße zum Einsatz.
Ein Streit zu Weihnachten eskalierte. Die Polizei hat bisher keine Waffe gefunden.
Christian Mathea
07:00 Uhr
3 min.
Verlorene Geldbörse in Freiberg: Das will der Finder mit seinem Lohn anstellen
Finder und Besitzerin der Geldbörse haben sich auf dem Christmarkt in Freiberg getroffen.
Über einen „Freie Presse“-Artikel wollte sich die Besitzerin des Portemonnaies beim unbekannten Finder bedanken. Er meldete sich und bekam seinen Finderlohn. Den will er aber nicht selbst behalten.
Johanna Klix
Mehr Artikel