Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern auf Sonnenberg erwischt

Die E-Scooter konnten von der Polizei Kellereinbrüchen an der Zietenstraße zugeordnet werden.

Chemnitz. Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag auf dem Sonnenberg zwei Jugendliche mit gestohlenen E-Scootern gestoppt. Die Fahrzeuge im Wert von jeweils 1000 Euro konnten einem kurz zuvor angezeigten Einbruch in mehrere Keller an der Zietenstraße zugeordnet werden. Dort wurden auch ein Moped S 51 und ein Rollstuhl entwendet. Für die Kellereinbrüche summiert sich der Schaden auf insgesamt knapp 6000 Euro.

Die beiden slowakischen Jungen (14 und 17 Jahre) hatten zudem Feuerwerk der Klasse F2 dabei. Da das Feuerwerk nur an Personen ab 18 Jahren verkauft werden darf, wurde es von der Polizei eingezogen. Beide Jugendliche wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (cma)