  • Jugendliche rauben Männer in Chemnitz aus – Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz. Bild: Jens Büttner/dpa
Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz.
Die Polizei ermittelt nach einem Raub in Chemnitz. Bild: Jens Büttner/dpa
Chemnitz
Jugendliche rauben Männer in Chemnitz aus – Polizei ermittelt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei junge Männer wurden im Park der Opfer des Faschismus überfallen. Unbekannte bedrohten sie mit einem Messer und forderten Bargeld. Doch das war erst der Anfang.

Am Freitagabend sind zwei junge Männer im Park der Opfer des Faschismus Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, wurden die 19- und 20-Jährigen von zwei unbekannten Jugendlichen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Geldbörsen gezwungen. Die Täter entnahmen etwas Bargeld, gaben die...
