Junger Ausreißer in Chemnitzer Parfümerie beim Stehlen erwischt

Der 14-Jährige war als vermisst gemeldet. Nun droht ihm Ärger mit Polizei und Justiz.

In Chemnitz hat die Polizei einen als vermisst gemeldeten 14-Jährigen seinen Eltern übergeben. Der ursprünglich im Raum Zwickau lebende junge Syrer war am späten Mittwochnachmittag in einer Parfümerie in der Galerie Roter Turm, dem größten Einkaufszentrum in der Innenstadt von Chemnitz, von einem Ladendetektiv beim Klauen erwischt worden....