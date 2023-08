Junger Mann kollabiert in Burgstädt und verstirbt im Krankenhaus

Polizei ermittelt in einem Todesfall. Ein offenbar unter Drogen stehender Mann bricht am Bahnhof in Burgstädt zusammen, später verstirbt er.

Die Polizei ist am Sonntagabend in Burgstädt von einem 40-jährigen Triebwagenführer einer Citybahn zur Bahnhofstraße gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 23-Jähriger, der offenbar unter Drogen stand, unter der am Bahnhof stehenden Citybahn hindurchgekrochen. Ein Zeuge wies den Triebwagenführer darauf hin. Dieser ging er zu...