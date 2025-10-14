Juwelier-Raub in Chemnitz: Verrät der Angeklagte seine mutmaßlichen Komplizen?

Wahrscheinlich waren sechs Täter an dem Raub im März beteiligt. Nur ein Mann steht bisher vor Gericht. Nennt er die Namen der anderen? Und wie wird er bestraft?

Nach dem spektakulären Raub in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt im März kommt nun wieder Bewegung in die juristische Aufarbeitung. Beim kommenden Verhandlungstermin will der Angeklagte, ein 55-jähriger Ukrainer, sich zum Sachverhalt äußern.