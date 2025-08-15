Juwelier-Überfall in Chemnitz: Ist der Mann auf dem Überwachungsvideo wirklich der Angeklagte?

Der 55-Jährige bestreitet, an dem spektakulären Raub beteiligt gewesen zu sein. Ermittler waren sich jedoch schon am Tag nach der Tat sicher, den Richtigen zu haben. Was sagt eine Expertin dazu?

Am helllichten Tag, mitten im Zentrum: Der Überfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Börnichsgasse im März war dreist – und in mindestens einem Punkt dilettantisch. Die Täter hatten offenbar nicht auf Überwachungskameras geachtet. Gleich zwei – im Geschäft und in einer benachbarten Bank – erfassten die Tat teilweise. Der Täter,...