Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Juwelier-Überfall in Chemnitz: Ist der Mann auf dem Überwachungsvideo wirklich der Angeklagte?

Kurz nach dem Überfall wurde der 55-Jährige festgenommen. Nun steht er vor Gericht.
Kurz nach dem Überfall wurde der 55-Jährige festgenommen. Nun steht er vor Gericht. Bild: Harry Haertel
Kurz nach dem Überfall wurde der 55-Jährige festgenommen. Nun steht er vor Gericht.
Kurz nach dem Überfall wurde der 55-Jährige festgenommen. Nun steht er vor Gericht. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
Juwelier-Überfall in Chemnitz: Ist der Mann auf dem Überwachungsvideo wirklich der Angeklagte?
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 55-Jährige bestreitet, an dem spektakulären Raub beteiligt gewesen zu sein. Ermittler waren sich jedoch schon am Tag nach der Tat sicher, den Richtigen zu haben. Was sagt eine Expertin dazu?

Am helllichten Tag, mitten im Zentrum: Der Überfall auf einen Juwelier in der Chemnitzer Börnichsgasse im März war dreist – und in mindestens einem Punkt dilettantisch. Die Täter hatten offenbar nicht auf Überwachungskameras geachtet. Gleich zwei – im Geschäft und in einer benachbarten Bank – erfassten die Tat teilweise. Der Täter,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
11.07.2025
2 min.
Nach Raubüberfall auf Chemnitzer Juwelier am helllichten Tag: Erster Verdächtiger kommt vor Gericht
Am 18. März um 15.15 Uhr schlugen die Räuber in der Chemnitzer Innenstadt zu.
Der Überfall sorgte im März für Aufsehen in der Chemnitzer Innenstadt. Die Täter entkamen mit 50.000 Euro Beute. Nun steht ein erster Tatverdächtiger dafür vor Gericht.
Erik Anke
29.07.2025
4 min.
Überfallener Chemnitzer Juwelier sagt vor Gericht aus: „Ich hatte keine Wahl und musste den Tresor aufmachen“
Ein 55-Jähriger soll an dem Überfall auf den Juwelier (rechts: Blick in das Geschäft) beteiligt gewesen sein. Am Dienstag startete der Prozess am Amtsgericht.
Mitten am Tag, mitten im Zentrum und um die Ecke stand die Polizei: Der Überfall auf einen Juwelier sorgte für Aufsehen. Einer der mutmaßlichen Täter steht nun vor Gericht. Er hatte wohl mehr Komplizen als bislang bekannt.
Benjamin Lummer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel