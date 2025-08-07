Kabeldiebe am Chemnitzer Neefepark unterwegs

Ein Trio soll am Montag nahe des Chemnitzer Neefeparks Kupferkabel aus einem Container geklaut haben. Die Polizei machte ihre Flucht zunichte.

Chemnitz.

Einem Augenzeugen, der Mittwochabend bei der Polizei in Chemnitz anrief, muss das komisch vorgekommen sein: Eine Frau und zwei Männer hantierten auf einem Parkplatz nahe des Neefeparks mit Kupferkabeln. Die Drei stiegen in einen Linienbus nahe der Stelzendorfer Straße, doch die alarmierte Polizei stoppte den Bus kurze Zeit später an einer Haltestelle und stellte die drei Verdächtigen. Tatsächlich fanden die Beamten bei der Kontrolle Kupferkabel, die Frau hatte sie dabei. Weitere Kabel lagen nahe einer Haltestelle und in einem geöffneten Container an einem alten Einkaufsmarkt – vermutlich wurden die Kabel von dort entnommen. Die Ermittlungen gegen die 26-jährige Frau und die zwei Männer (35, 36 Jahre) laufen nun. (nütz)