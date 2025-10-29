Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kalte Füße? Chemnitzer Stadtrat stoppt Pläne für weniger Winterdienst

Ob die Räumfahrzeuge in Chemnitz in diesem Winter wieder viel zu tun haben?
Ob die Räumfahrzeuge in Chemnitz in diesem Winter wieder viel zu tun haben? Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ob die Räumfahrzeuge in Chemnitz in diesem Winter wieder viel zu tun haben?
Ob die Räumfahrzeuge in Chemnitz in diesem Winter wieder viel zu tun haben? Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Kalte Füße? Chemnitzer Stadtrat stoppt Pläne für weniger Winterdienst
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit großer Mehrheit haben die von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern gewählten Vertreter der politischen Parteien das umstrittene neue Konzept abgelehnt. Dabei hatten sie die Kürzungen zunächst selbst beschlossen.

In Chemnitz liegen die Pläne für massive Einschnitte beim Winterdienst auf Eis. Der Stadtrat sprach sich am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit dagegen aus, das Räumen und Streuen auf den Straßen der Stadt künftig auf das Nötigste zu beschränken. Damit gelten die bisherigen Regeln weiter, gleichwohl kein Geld dafür bereitsteht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
Chemnitz diskutiert: Was tun, wenn der Winterdienst gestrichen wird?
Tina Winkler von Margits Pflegedienst in Chemnitz-Glösa. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bei Wind und Wetter raus. Ohne Winterdienst kämen sie kaum zu den zu Pflegenden.
Auf weniger bedeutenden Straßen in der Stadt soll künftig grundsätzlich nicht mehr geräumt und gestreut werden. Ein Problem nicht nur für Anwohner, sondern auch für den Rettungsdienst, die ambulante Pflege oder Lieferanten. Was sagen sie zu den Plänen?
Michael Müller
19:18 Uhr
2 min.
Nach Herzstillständen: Motorrad-Pilot wieder ansprechbar
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild)
Wenige Tage nach seinem Horror-Unfall in Sepang darf der Schweizer Noah Dettwiler die Intensivstation verlassen. Sein Team gibt dramatische Einblicke in die medizinischen Maßnahmen nach dem Rennen.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
18.10.2025
3 min.
Winterdienst in Chemnitz nur noch auf Sparflamme: Politiker erwartet Schadenersatz-Klagen
Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein.
Die Pläne für massive Einschnitte beim Räumen und Streuen sorgen für Diskussionen. Nun äußert sich erstmals das Rathaus dazu.
Michael Müller
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel