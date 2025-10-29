Kalte Füße? Chemnitzer Stadtrat stoppt Pläne für weniger Winterdienst

Mit großer Mehrheit haben die von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern gewählten Vertreter der politischen Parteien das umstrittene neue Konzept abgelehnt. Dabei hatten sie die Kürzungen zunächst selbst beschlossen.

In Chemnitz liegen die Pläne für massive Einschnitte beim Winterdienst auf Eis. Der Stadtrat sprach sich am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit dagegen aus, das Räumen und Streuen auf den Straßen der Stadt künftig auf das Nötigste zu beschränken. Damit gelten die bisherigen Regeln weiter, gleichwohl kein Geld dafür bereitsteht.