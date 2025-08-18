Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Karten für Konzert von Dikka in Chemnitz werden nur noch verlost

Chemnitz
Karten für Konzert von Dikka in Chemnitz werden nur noch verlost
Eigentlich gibt es keine Tickets mehr für das Konzert. Die „Freie Presse“ hat aber noch zwei mal zwei Stück zu verlosen.

Wer mit „Supermama“ und „Superpapa“ etwas anfangen kann, der kennt Dikka. Das ist ein rappendes Nashorn. Unter dem Kostüm verbirgt sich Simon Müller-Lerch. Er macht freche, lustige Songs für Kinder. Am 30. August gibt er ein Konzert auf dem Firmengelände von Envia M an der Chemnitztalstraße.
