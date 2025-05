Kassiert Eins Energie Wärmekunden doppelt ab? Chemnitzer Immobilien-Fachmann schlägt Alarm

Die CO2-Steuer schlägt sich in den Preisberechnungen gleich mehrfach nieder, hat Immobilienverwalter Janek Neubert nachgewiesen. Das könne zu Mehrkosten von 100 Euro pro Haushalt und Jahr führen. Was sagt der Versorger dazu?

Zuverlässig, bezahlbar und von hier: In Chemnitz gab und gibt es gute Gründe, beim Heizen auf Fernwärme zu setzten. Rund 85.000 Haushalte werden vom Chemnitzer Versorger Eins Energie in Sachsen mit Wärme versorgt. Doch so preiswert wie einst kommt Fernwärme längst nicht mehr ins Haus. Viele Verbraucher sehen sich mit deutlichen...