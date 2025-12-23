MENÜ
  • Kein Bußgeld: Aktivisten kletterten auf Fahnenmasten vor Chemnitzer Rathaus

Das weiße Transparent mit roter Schrift wollten Aktivisten auch vor dem Rathaus aufhängen.
Das weiße Transparent mit roter Schrift wollten Aktivisten auch vor dem Rathaus aufhängen.
Chemnitz
Kein Bußgeld: Aktivisten kletterten auf Fahnenmasten vor Chemnitzer Rathaus
Redakteur
Von Erik Anke
Eine Protestaktion aus dem Mai beschäftigte nun das Chemnitzer Amtsgericht. Trotz der unbefugten Benutzung der Fahnenmasten am Rathaus, kommen sie ohne Strafe davon.

Im Mai, kurz nach der Besetzung des Chemnitzer Schauspielhauses, sollte noch eine weitere Aktion gegen die Haushaltskürzungen im Sozial- und Kulturbereich für Aufsehen sorgen. Doch dazu kam es nicht. Zwei Aktivisten kletterten zwar am 14. Mai auf die Fahnenmasten vor dem Chemnitzer Rathaus. Dort wollten sie ein Transparent mit dem Schriftzug...
