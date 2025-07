Kein Ende in Sicht: Die Baustellen in Chemnitz wachsen weiter

Vollsperrung der Adelsbergstraße und Carl-Hamel-Straße ab Montag. Die Nordstraße in Röhrsdorf ist ab Freitag voll gesperrt.

1. Adelsbergstraße (neu) in Höhe Haus-Nr. 292 bis 294 Vollsperrung ab Montag bis 8. August wegen Arbeiten am Trinkwassernetz. Umleitung über Zschopauer Straße und Georgistraße. In Gegenrichtung über Georgistraße, Zschopauer Straße, Gornauer Straße und Walter-Janka-Straße.