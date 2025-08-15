Kein Schwung aus der Kulturhauptstadt: Chemnitzer Tierpark verliert an Zuspruch

Die Besucherzahlen sind im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das Rathaus verweist auf das Wetter. Womöglich spielte aber auch eine andere Entwicklung eine Rolle.

Bei den Chemnitzerinnen und Chemnitzern ist der Tierpark eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Touristen, die anlässlich des Kulturhauptstadtjahres nach Chemnitz kommen, steuern die Anlage im Westen der Stadt dagegen offenbar kaum an. Anders als die Museen, die im ersten Halbjahr 2025 einen regelrechten Boom erlebten, gingen... Bei den Chemnitzerinnen und Chemnitzern ist der Tierpark eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Touristen, die anlässlich des Kulturhauptstadtjahres nach Chemnitz kommen, steuern die Anlage im Westen der Stadt dagegen offenbar kaum an. Anders als die Museen, die im ersten Halbjahr 2025 einen regelrechten Boom erlebten, gingen...