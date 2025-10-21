Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kenner der Chemnitzer Geschichte hält Vortrag über die Entwicklung jüdischen Lebens in der Stadt

Bild: Toni Söll
Bild: Toni Söll
Chemnitz
Kenner der Chemnitzer Geschichte hält Vortrag über die Entwicklung jüdischen Lebens in der Stadt
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Tankstelle-Projektraum umreißt der ehemalige Direktor des Schloßbergmuseums am 22. Oktober einen bedeutenden Teil der Chemnitzer Vergangenheit.

Chemnitz.

Thomas Schuler (im Bild), langjähriger Direktor des Chemnitzer Schloßbergmuseums, hält am Mittwoch, 22. Oktober einen Vortrag im Tankstelle-Projektraum, Zwickauer Straße 214. Unter dem Titel „Jüdisches Leben in der Chemnitzer Vormoderne“ wird Schuler, der Geschichte, Kunstgeschichte und Theologie in Rom, Münster und Tübingen studiert hat, unter anderem darauf eingehen, wie sich jüdisches Leben in der Stadt entwickelte und welchen Einflüssen diese Entwicklung unterlag. Die Rede sein wird auch vom Entstehen einer funktionierenden Religionsgemeinschaft mit eigenen Einrichtungen, beispielsweise einer Synagoge. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und bietet Gelegenheit, davor und danach die Ausstellung „Intermezzo“ zu besichtigen, die bis zum 25. Oktober Kunst aus der Chemnitzer Partnerstadt Düsseldorf zeigt. (gp) Foto: Toni Söll/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Orgelkonzert zum Kirchweihfest in der St.-Petri-Kirche Chemnitz
Die Ladegast-Jehmlich-Orgel spielt am Abend des 18. Oktober der österreichische Konzertorganist Stefan Donner.
Galina Pönitz
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
11:15 Uhr
1 min.
Chemnitz: Blick ins Innere eines Wahrzeichens und auf die Geschichte der Stadt
Am 18. Oktober öffnen sich die Türen des Roten Turms. Er beherbergt auch eine Schau zu bedeutenden Persönlichkeiten der Stadtgeschichte.
Galina Pönitz
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel