Kind bei Unfall in Chemnitz unter Straßenbahn eingeklemmt

Der Neunjährige wollte die Gleise überqueren, als die Straßenbahn losfuhr. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Fahrgäste der Bahn.

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Vita-Center ist am Freitagabend ein Kind schwer verletzt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei überquerte der neunjährige Junge an der Wladimir-Sagorski-Straße kurz nach einer Haltestelle die Bahngleise in Richtung Vita-Center. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie 5, die...