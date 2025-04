Kinder gezeugt und vergewaltigt: Das Trauma einer Chemnitzer Großfamilie

Ein Vater zeugt eine ganze Kinderschar und vergewaltigt sie. Er missbraucht sie im Auto, im Supermarktklo, auf der Krankenhaustoilette. Sein Prozess in Chemnitz erzählt von einem Familientrauma, in dem Opfer zu Tätern werden. Wie der Vater, so zwei seiner Söhne.

Hinweis: In diesem Artikel werden Szenen körperlicher sowie sexualisierter Gewalt beschrieben. Manche Menschen können durch diese Beschreibungen stark belastet werden. Unterstützung in einer psychischen Krise finden Sie rund um die Uhr kostenlos bei der Telefonseelsorge unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie online