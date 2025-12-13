Kinder malen ihre Rechte: Warum in Chemnitz elf statt zehn Rechte eine zentrale Rolle spielen

170 Chemnitzer Kinder haben ihre Rechte künstlerisch dargestellt. Die besten Bilder erscheinen in einer neuen Kinderrechtsbroschüre. Diese soll auch auf den Nachholbedarf in manchen Bereichen aufmerksam machen.

Der stadtweite Malwettbewerb für eine neue Kinderrechtsbroschüre hat gezeigt, wie intensiv sich Kinder in Chemnitz mit ihren Rechten auseinandersetzen. Zwölf Schulen haben sich beteiligt, rund 170 Kinder reichten Bilder ein. Aufgabe war es, sich mit den zehn wichtigsten Kinderrechten zu befassen. Doch dabei blieb es in Chemnitz nicht. Die... Der stadtweite Malwettbewerb für eine neue Kinderrechtsbroschüre hat gezeigt, wie intensiv sich Kinder in Chemnitz mit ihren Rechten auseinandersetzen. Zwölf Schulen haben sich beteiligt, rund 170 Kinder reichten Bilder ein. Aufgabe war es, sich mit den zehn wichtigsten Kinderrechten zu befassen. Doch dabei blieb es in Chemnitz nicht. Die...