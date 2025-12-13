MENÜ
  • Kinder malen ihre Rechte: Warum in Chemnitz elf statt zehn Rechte eine zentrale Rolle spielen

Die 4. Klasse der Grundschule am Stadtpark hat beim Malwettbewerb den 1. Platz erreicht und 300 Euro für die Klassenkasse gewonnen.
Die 4. Klasse der Grundschule am Stadtpark hat beim Malwettbewerb den 1. Platz erreicht und 300 Euro für die Klassenkasse gewonnen.
Gleich vier Preisträger aus der Grundschule am Stadtpark werden von Dina Norberger ausgezeichnet. Jona Nestler, Danin Totic, Hanna Tesfaldet und Emily Gombuli (v. l.)
Gleich vier Preisträger aus der Grundschule am Stadtpark werden von Dina Norberger ausgezeichnet. Jona Nestler, Danin Totic, Hanna Tesfaldet und Emily Gombuli (v. l.)
Die Grundschule am Stadtpark ging als Sieger des Chemnitzer Malwettbewerbs hervor.
Die Grundschule am Stadtpark ging als Sieger des Chemnitzer Malwettbewerbs hervor.
Chemnitz
Kinder malen ihre Rechte: Warum in Chemnitz elf statt zehn Rechte eine zentrale Rolle spielen
Von Ralf Jerke
170 Chemnitzer Kinder haben ihre Rechte künstlerisch dargestellt. Die besten Bilder erscheinen in einer neuen Kinderrechtsbroschüre. Diese soll auch auf den Nachholbedarf in manchen Bereichen aufmerksam machen.

Der stadtweite Malwettbewerb für eine neue Kinderrechtsbroschüre hat gezeigt, wie intensiv sich Kinder in Chemnitz mit ihren Rechten auseinandersetzen. Zwölf Schulen haben sich beteiligt, rund 170 Kinder reichten Bilder ein. Aufgabe war es, sich mit den zehn wichtigsten Kinderrechten zu befassen. Doch dabei blieb es in Chemnitz nicht. Die...
Mehr Artikel