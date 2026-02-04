MENÜ
Der Umzug in eine andere Stadt gilt als günstiger Moment, um Kunden zu gewinnen.
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card.
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card.
Chemnitz
Klare Entscheidung: Keine Willkommens-Gutscheine für Neu-Chemnitzer
Von Michael Müller
Für derlei nette Gesten fehle Chemnitz derzeit das Geld, heißt es. Andere Städte indes sind vom Nutzen solcher Angebote überzeugt – unter ihnen die Chemnitzer Partnerstadt Düsseldorf.

Ein Willkommenspaket für Neu–Chemnitzer mit Gutscheinen für städtische Einrichtungen, etwa Bäder und Museen? Diese Idee stößt in der Stadtpolitik derzeit auf wenig Gegenliebe. Der Stadtrat hat sich in der jüngsten Sitzung trotz mancher Sympathien klar dagegen ausgesprochen. Es fehle im Moment schlicht das Geld dafür, heißt es.
