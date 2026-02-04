Klare Entscheidung: Keine Willkommens-Gutscheine für Neu-Chemnitzer

Für derlei nette Gesten fehle Chemnitz derzeit das Geld, heißt es. Andere Städte indes sind vom Nutzen solcher Angebote überzeugt – unter ihnen die Chemnitzer Partnerstadt Düsseldorf.

Ein Willkommenspaket für Neu–Chemnitzer mit Gutscheinen für städtische Einrichtungen, etwa Bäder und Museen? Diese Idee stößt in der Stadtpolitik derzeit auf wenig Gegenliebe. Der Stadtrat hat sich in der jüngsten Sitzung trotz mancher Sympathien klar dagegen ausgesprochen. Es fehle im Moment schlicht das Geld dafür, heißt es.