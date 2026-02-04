MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Klare Entscheidung: Keine Willkommensgutscheine für Neu-Chemnitzer

Der Umzug in eine andere Stadt gilt als günstiger Moment, um Kunden zu gewinnen.
Der Umzug in eine andere Stadt gilt als günstiger Moment, um Kunden zu gewinnen. Bild: Chr. Klose/dpa/Archiv
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine.
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine. Bild: Ralf Jerke/A.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card. Bild: C. Langer/Stadt Düsseldorf
Der Umzug in eine andere Stadt gilt als günstiger Moment, um Kunden zu gewinnen.
Der Umzug in eine andere Stadt gilt als günstiger Moment, um Kunden zu gewinnen. Bild: Chr. Klose/dpa/Archiv
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine.
Volkmar Zschocke (Grüne) warb im Stadtrat vergeblich für die Idee der Willkommensgutscheine. Bild: Ralf Jerke/A.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card.
Düsseldorfs OB Stephan Keller (CDU) mit der neuen Düsseldorfer Welcome-Card. Bild: C. Langer/Stadt Düsseldorf
Chemnitz
Klare Entscheidung: Keine Willkommensgutscheine für Neu-Chemnitzer
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für derlei nette Gesten fehle Chemnitz derzeit das Geld, heißt es. Andere Städte indes sind vom Nutzen solcher Angebote überzeugt – unter ihnen die Chemnitzer Partnerstadt Düsseldorf.

Ein Willkommenspaket für Neu–Chemnitzer mit Gutscheinen für städtische Einrichtungen, etwa Bäder und Museen? Diese Idee stößt in der Stadtpolitik derzeit auf wenig Gegenliebe. Der Stadtrat hat sich in der jüngsten Sitzung trotz mancher Sympathien klar dagegen ausgesprochen. Es fehle im Moment schlicht das Geld dafür, heißt es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
3 min.
Erhalten Neu-Chemnitzer bald Gutschein-Pakete als Willkommensgruß?
Gutscheine sollen Zugezogene an die Angebote der Stadt heranführen.
Trotz leerer Kassen wird im Rathaus über Geschenke für Zuzügler diskutiert. Sie könnten so als neue Kunden und Besucher städtischer Einrichtungen gewonnen werden, argumentieren Befürworter. Ob die Rechnung aufgeht?
Michael Müller
18:00 Uhr
3 min.
Grünes Licht für Chemnitzer Biogas-Pläne
Die einstige Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg in Chemnitz.
Der Chemnitzer Abfallentsorger ASR darf seine Überlegungen zum Bau einer Anlage zum Verwerten von Bioabfällen weiterverfolgen. Das Votum des Stadtrates fällt überraschend deutlich aus.
Michael Müller
11:15 Uhr
1 min.
Bahnverkehr wegen Kabelschäden beeinträchtigt
Höchstwahrscheinlich wegen Kabelschäden an einem Bahnübergang kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Sangerhausen zu Beeinträchtigungen. (Symbolbild)
Wegen durchtrennter Kabel fallen zwischen Bretleben und Sangerhausen Zugverbindungen aus. Tatverdächtige hat die Bundespolizei schon gefunden, aber wann rollt der Bahnverkehr wieder?
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
11:05 Uhr
2 min.
Deutschland plant kein Generalkonsulat in Grönland
Frankreich hat am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet - Deutschland folgt dem nicht.
Die Drohungen von US-Präsident Trump haben Grönland zuletzt viel Aufmerksamkeit beschert. Während Frankreich ein Generalkonsulat auf der Arktisinsel eröffnet, geht Deutschland einen anderen Weg.
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
Mehr Artikel